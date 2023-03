Ministro Lima: “Labor de juristas no se sustenta en la CPE”

El ministro de Justicia, Iván Lima, desahució la iniciativa de los juristas independientes para generar una reforma constitucional que cambie la justicia porque asegura que no respeta los tiempos ni las bases de la Carta Magna.

El exalcalde de La Paz y abogado, Juan del Granado, respondió que el ministro es como el “perro del hortelano que no come ni deja comer”, porque “él fracasó. Habla de tiempos. En dos años y seis meses no ha podido hacer ninguna de las tres reformas que ofreció al país. Actúa como el perro de la fábula de Esopo, no reforma ni deja reformar”, opinó.

Por ello, dijo que “interesa muy poco lo que diga. La decisión está en manos de la gente, ni siquiera en la de nosotros, sino en la comunidad”, aseguró.

Lima explicó que “los juristas no entienden la realidad del país porque lamentablemente pocos de ellos han litigado, pocos de ellos estuvieron en los tribunales y solamente uno estuvo en la magistratura”.

Detalló que “la recolección de firmas de los juristas independientes debe culminar el 23 de abril. Establecido ese paso, el TSE verificará las firmas y remitirá el caso al Tribunal Constitucional. Puedo decir que una sentencia constitucional de esta magnitud tomará al menos seis meses. Hasta octubre podría salir. Yo creo que el TCP les va a negar, pero en caso de que se llegue a esta situación tendríamos que buscar Bs 250 millones de presupuesto y una ley que pueda habilitar una pregunta como en el 21-F”.

Del Granado le recordó que según la norma, el TCP no tiene seis meses, sino 30 días para resolver la constitucionalidad. “Que Lima se atenga a la ley. Si él cree que el Tribunal va a obedecer sus criterios, ese es otro problema”.

Lima calculó que si pasa el TSE tomará al menos tres meses, hasta diciembre. “Ese mismo mes termina el mandato de las actuales autoridades. En julio debemos mandar la lista de los postulantes y en octubre debe ser la elección. Eso demuestra que esa propuesta no es seria, no es responsable, no sigue los tiempos ni los cronogramas que prevé nuestra CPE”.

El ministro también recordó que “cuando asumimos el gobierno, el primer mes fue plantear al país este problema y sugerimos la reforma constitucional, y la respuesta fue que la CPE no se toca. Sectores sociales me plantearon que no se podía pasar por alto una Carta Magna que costó sangre al país, que no podemos quitarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus autoridades. La planteamos, se cerró y ahora la quieren abrir en una lógica que no es democrática”.

El ministro criticó la propuesta. “Ellos mantienen la elección, pero quieren que nueve personas elijan a los candidatos. A dos los elige la Asamblea, uno por mayoría y otro por minoría. Dos las universidades, dos vienen de los gremios de periodistas, el séptimo viene de Asociación de Magistrados de Bolivia. Otro de los colegios de abogados y el noveno del sistema de justicia indígena originaria. De esos nueve, cinco permitirían elegir a los magistrados. Pasas de un tema constitucional de dos tercios de votos a que cinco ciudadanos decidan quiénes serán las autoridades de la justicia boliviana”. Por eso, aseguró, ve que es inconstitucional también.

