Ministro Lima manda a Camacho a leer las 20 hojas del informe de García-Sayán

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne pidió hoy al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, leer las 20 hojas del informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, antes de hacer comentarios políticos.

“Creo que quienes están criticando el informe deberían leerlo. Yo exhorto a Fernando Camacho a que lea los informes. No es bueno comentar algo que no has leído y los tuits que ha emitido el día de hoy demuestran la falta de voluntad de actuar con respeto. El respeto que le pedimos a él con la ciudadanía y con el pueblo boliviano”, indicó la autoridad.

En las últimas horas, García-Sayán dio a conocer el informe final de su visita realizada a Bolivia en febrero de este año; en el mismo hizo mención al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos registradas entre 2019 y 2020, además de observaciones y recomendaciones en relación al acceso a la justicia, transparencia, independencia y otros factores.

Mientras tanto, el gobernador de Santa Cruz considera necesario encarar reformas desde el modelo federal y atribuye al Movimiento Al Socialismo (MAS) los males en esa administración, como la injerencia y la corrupción.

"Este sistema judicial centralizado ya fracasó, hoy más que nunca urge una reforma bajo el modelo de Estado Federal, porque Bolivia merece una justicia independiente y un futuro más justo para todos (…) ¡Por eso vamos a seguir en esta lucha contra la impunidad y la asquerosa Justicia masista!”, posteó el gobernador cruceño en sus redes sociales.

García-Sayán constató que “los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados” y pone como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez, porque evidencia “problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”.

“El informe señala que la justicia está mal, pero además nos exhorta a todos a trabajar conjuntamente y lograr la construcción de una política pública. El Relator exhorta a designar Defensor del Pueblo, nos está exhortando a hablar y lograr acuerdos”, indicó por su parte el titular de Justicia.

Lima subrayó que además el informe de García-Sayán exhorta a conseguir “memoria, verdad y justicia” para todas las víctima de las graves vulneraciones de 2019.

Lima Magne pidió a Camacho, no dividir el país y aportar mediante su bancada parlamentaria a que las víctimas y sus familias, obtengan justicia.

El documento será presentado en junio durante el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El ministro indicó que efectivamente el informe observa al actual sistema de justicia del país, sin embargo insistió en que el documento del Relator Especial indica que junto a todos los actores se debe trabajar en una reforma en el marco del diálogo y del consenso.

Lea también Politica Informe de la ONU muestra las fallas estructurales de la justicia boliviana El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y de dirigentes de la Csutcb, niegan que el informe sea un señalamiento o una acusación de que el Ejecutivo comete injerencia. “Lean el documento”, dice Lima