Ministro Lima sobre continuidad de Camacho como gobernador: "Como Gobierno no queremos interferir, el pueblo cruceño debe definir sobre su democracia"

El ministro de Justicia, Iván Lima , señaló que la decisión de la continuidad o no de Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz debe provenir del pueblo cruceño y de la Asamblea Legislativa Departamental con base en el estatuto autonómico. Asimismo, dijo que, si bien hay plazos, el Gobierno no interferirá.

"Hay plazos, pero como Gobierno no queremos interferir en un acto de la democracia que es de la institucionalidad cruceña. Es un tema de legalidad y no vamos a adelantar criterios. La postura oficial del Gobierno sobre la permanencia o no y lo vinculado al gobernador y vicegobernador es que sea una decisión del pueblo cruceño, su Asamblea Legislativa en el marco del derecho, de su estatuto autonómico y de lo que han votado los cruceños en voto popular. Es el pueblo cruceño el que debe definir sobre su democracia y su vida institucional", sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.