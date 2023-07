Ministro Massa reafirma que Argentina dejará de importar gas boliviano

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, reafirmó esta tarde que Argentina no importará gas natural desde Bolivia.

"Ya no habrá necesidad de importar gas en barco porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo, así como tampoco se importará gas de Bolivia, a raíz de que el Norte argentino va estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta ", dijo textualmente Massa, en el acto inaugural del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en Salliqueló.

"Su construcción tuvo un costo de $us 2.500 millones, sin financiamiento externo. Ahorraremos este año importaciones por $us 2.000 millones, que llegarán a $us 4.200 millones en 2024", señala la secretaria de Energía, Flavia Royón, en la página web del gobierno.