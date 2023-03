Ministro Molina sobre declaración de jefa militar de EEUU: “Estas aseveraciones muestran poco respeto a los países del triángulo del litio”

“Nosotros no admitimos ninguna injerencia de ningún Estado del mundo. Bolivia tiene una definición en cuanto a la industrialización de los recursos naturales, algo que comenzamos a hacerlo ya desde 2006. Acá no hay consultas al FMI, ni al Banco Mundial, ni a ningún país del norte para desarrollar nuestro propio destino (…) Queda claro que estas aseveraciones (de Richardson) demuestran una poca capacidad de análisis, pero al mismo tiempo poco respeto a los países del triángulo del litio. Además, denota no solo una desesperación, sino también denota una falta de visión global sobre lo que está pasando en el mundo”, afirmó Molina en entrevista con medios estatales.