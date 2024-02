Ministro Montaño califica de “inhumano” la persistencia de bloqueos y pide a Evo instruir que se suspenda la movilización

Son “insensibles e inhumanos estos bloqueos ¿Por qué están bloqueando si ya se aprobó la ley? Cuidado ahora estén yapando (sus demandas para) que les cantemos alguna otra canción. No está bien lo que están haciendo, siguen bloqueando al país, sigue el dolor (…). Entonces, ahí pido al compañero Evo directamente que instruya desbloquear, porque ya está aprobada la ley , eso querían, la ley, ahí está la ley aprobada, ¿qué más están exigiendo?, ¿qué más se van a inventar?”, cuestionó.

Pero, pese a ese avance, continúan algunos puntos de bloqueo en Cochabamba. No obstante, “no puede seguir bloqueado nuestro país (…) por un tema de angurria de poder, no puede seguir bloqueado para decir que ustedes ganaron, ¿qué ganaron?, nada ganaron. Lo que se ha visto aquí es la negligencia, la falta de voluntad de trabajar de parte de los diputados y senadores del ala evista, por flojos es que no aprobaron esta ley (en su momento), han tenido más de un año para aprobar esta ley; ahora ya se aprobó la ley, ¿qué están esperando compañero Evo?, ¿quiere seguir haciendo sufrir a la población?”, continuó Montaño.