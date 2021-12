Ministro Montaño convoca al diálogo a los trabajadores de la exAasana y reitera su invitación para integrarlos a Naabol

Escucha esta nota aquí

Las heridas que aparecieron tras los anuncios del cierre de la ​​Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) no fueron sanadas y ahora es el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien busca paliar la situación convocando al diálogo. Mientras que los trabajadores de Aasana que están todavía movilizados, principalmente en Santa Cruz, reflejaron cómo está la situación en las terminales aéreas del país.

Montaño adelantó que ​​se extendió la invitación a los trabajadores movilizados para que puedan sumarse a la emergente empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), aduciendo que necesitan de ellos para dar impulso a esta nueva iniciativa ministerial. Sostuvo que ya se lograron acuerdos importantes, en esta línea, en otros departamentos del país.

"Hago la invitación a los trabajadores de Aasana de Santa Cruz para que nos sentemos en una mesa de diálogo y conversar de cualquier duda que se tenga. Se van a respetar todos los derechos de los hermanos trabajadores", manifestó el ministro.



Además, agregó que se van a destinar Bs 182 millones con lo que se va a liquidar Aasana, cantidad que sale del Tesoro General de la Nación (TGN) y con que con esto se honrará todos los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo horas extras, bonos, refrigerios y otros beneficios, reiterando que las puertas de Naabol están abiertas para todos los trabajadores de la exAasana.

Mientras tanto, los trabajadores de la extinta Aasana manifestaron desde el aeropuerto Viru Viru que nunca se negaron al diálogo.



En un contacto con Unitel, consideraron que se debe restituir Aasana para dar garantías a la administración aeroportuaria.

"En Naabol tienen director, pero no personal. Los aeropuertos los hacen funcionar a medias", manifestó uno de los operarios, en referencia la situación en las terminales aéreas que no están operando de manera regular en ciudades que no son parte del eje central del país.

