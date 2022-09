Ministro Montaño cree que el “caso coima” busca tapar las denuncias en la Gobernación cruceña

“Aquí veo otro tema, en Santa Cruz se ha develado corrupción en la Gobernación y sospecho que hay cortinas de humo para proteger a la Gobernación de Santa Cruz , que la justicia diga, no me voy a adelantar, la instrucción del presidente es que se luche frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

“Yo soy claro, yo no me corro de ningún lado, si la Fiscalía quiere que vaya a declarar, voy a ir, no tengo ningún problema. Lo que estoy diciendo claramente es que acusen con la verdad, no con mentiras, eso ya da muchas sospechas, porque aquí se juegan varios intereses”, advirtió.