Ministro Montaño exige identificar a quienes quemaron su casa en Santa Cruz

“No me van a callar. Nuestras ideologías las llevamos hasta la muerte y las defendemos , no nos van a callar con estos actos delincuenciales, no les tenemos miedo”, manifestó en conferencia de prensa.

“Mi familia tuvo que huir del domicilio, está en otra parte, y ahora me toca reconstruir aquello que durante tantos años hemos construido con mi esposa. No han dejado nada, lo que más me duele son los recuerdos, algunas joyas de promoción, objetos que tenía de cuando fui diputado, todo eso se han llevado, no han dejado ni mis fotografías, está deshecho y será la justicia la que identifique a quienes han robado y saqueado mi domicilio”, agregó.