Ministro Montaño: “No me busquen en el infierno, yo soy hijo de Dios, compañero Evo”

Esa acusación “es una gran mentira. Claramente dice que no tiene pruebas, que no tiene documentos, (…) pero acusa a un inocente. Es una vergüenza que un expresidente acuse a un inocente sin pruebas y lo peor es que dice que cuando entre al gobierno ahí sí nos va a investigar, lo que quiere decir que va a montar las acusaciones, (…) que va a montar testigos falsos y en esa misma línea ha entrado el diputado Arce, (quien también) ha dicho que nos va a buscar en otros países, debajo de las piedras y que se van a ir (hasta) al infierno a buscarnos”, ironizó Montaño.

Entonces, cuando termine su poder, “no habrá un país donde no los podamos hallar a ustedes, no va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar, no habrá debajo de piedras donde se puedan esconder porque los vamos a hallar y los vamos a perseguir a todos ustedes hasta en el infierno para que respondan por las atrocidades que están cometiendo en contra del pueblo boliviano”, dijo el diputado evista.

El diputado quiere buscar hasta en el “infierno” al presidente Arce y a sus colaboradores porque, según su versión, han destruido la economía del país, la institucionalidad y porque “no hay dólar, no hay diésel, no hay gasolina, el contrabando se incrementó, el sicariato se incrementó y la corrupción es alarmante en todas las instituciones públicas”.

Pero, “no diputado Arce, no compañero Evo, no me busquen en el infierno, porque yo soy un hombre de fe, soy un hijo de Dios a diferencia de ustedes que no creen en Dios y pueden ir nomás a buscar allá en el infierno, donde siempre han estado, donde siempre han convivido, donde ustedes no saben qué es lo que sufre la familia con estas falsas acusaciones sin pruebas”, respondió el ministro Montaño.