Ministro que firmó reconociendo mercado de Adepcoca ahora desconoce ese documento

“Se presume que el mercado es algo intangible . El mercado es la transacción entre un productor con un comprador, no necesariamente define un edificio eso hay que dejar bien claro, por eso es que la ley (General de la Coca) no establece una definición conceptual lo que conoce como mercado”, dijo el ministro en una confusa justificación del papel del Gobierno en el conflicto con los campesinos aglutinados en torno a Adepcoca.

“El presidente del supuesto comité de autodefensa, no sé si los estatutos establecen esta situación porque lo he leído y no hay en ninguna parte de su estatuto el comité de autodefensa, ese fue el primero que se paró prepotentemente, queriendo romper la ley, manifestando que lo ilegal no sé negocia”, recordó el ministro.