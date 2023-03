Ministros analizarán la economía y la división en la bancada del MAS

Otro, está relacionado con los créditos que el Gobierno firmó con distintos organismos internacionales, y que la Asamblea los retiene porque no ha aprobado las leyes para autorizarlos. Son $us 1.062 millones y otros 200 millones de euros, es decir, $us 340 millones. En dólares se hace un total aproximado de $us 1.402 millones.

Los fondos sin aprobación provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 702 millones en cuatro proyectos; otros $us 300 millones del Banco Mundial (BM), otros $us 30 millones que concede el reino de España, $us 30 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 200 millones euros ($us 340 millones.) de la Agencia Francesa para el Desarrollo.