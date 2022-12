Mira la dura reacción del alcalde de La Paz contra la ordenanza que elimina restricciones a las construcciones

"Ustedes son testigos que siempre he buscado el bien común, he mantenido la esperanza firme de que algunos concejales recapaciten por el bien de La Paz, pero ¿que recibimos hoy? (miércoles). El regalo de Navidad de los concejales, es esta ordenanza, que no piensa en el bien común" , dijo de manera calmada el alcalde, pero a medida que seguía su discurso, subía el tono de voz y tensionaba su reacción.

Y casi llegando a los gritos, Arias reclamó que "al final, lo que prima es la plata. Eso es lo que nos está destruyendo a nosotros (los paceños), por eso he decido romper. Y paceños y paceñas, sepan quiénes les están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza que no piensa en el bien común, que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad, la extorsión no está en mis manos. Gente me ha apoyado en la campaña, pero no es para que entre a asaltar la Alcaldía. Ustedes los conocen, yo los busqué porque pensé que podían aportar a la ciudad de La Paz, y ahora miren lo que están haciendo, pero tomaremos los medidas pertinentes, medidas legales. Lo que le están haciendo a La Paz creen que va a quedar impune, gobernaré con el pueblo y llamaré a la Asamblea de la Paceñidad. Pueblo paceño no podemos soportar esto, no podemos ser estúpidos, hemos sido traicionados", dijo de manera contundente.