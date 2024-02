Misael Nallar manejó 716.479 dólares a través del sistema financiero boliviano en 2022

“Con relación a sus cuentas bancarias, entre los años 2017 y 2020 no registraron movimientos; sin embargo, sus compras ascienden a un total de $us 285.966 durante este periodo; posteriormente, se evidencia un comportamiento errático con el incremento del flujo transaccional a partir del año 2021, generado por actividades presuntamente relacionadas con la ganadería, con ingresos por un total $us 312.513”, señala el documento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Se investigó a seis empresas dedicadas al comercio de oro. Sus capitales de trabajo estaban en el rango de $us 15.000 y $us 50.000, pero el detalle que llamó la atención de los investigadores fue que estas empresas tenían en sus cuentas manejos económicos que oscilaban entre $us 1,5 millones y $us 247,5 millones.