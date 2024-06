Montaño a Evo: “Tienes que pedir perdón a la población boliviana por tanto daño que hiciste”

“Los exministros, los exalcaldes, los exdirigentes, lo endiosan al compañero Evo y le hacen creer Dios. (Pero) no, compañero Evo, no eres Dios, te lo dice un humano, uno que verdaderamente se arrodilla ante el Tata Dios y ora todos los días”, dijo Montaño en una conferencia de prensa.

“Estás obrando mal y estos señores, como Carlos Romero, que te hacen creer Dios, te están haciendo cometer el error, (pero) vos no vas a poder subsanar, no eres Dios, tienes errores como cualquier otro ser humano y tienes que pedir perdón a la población boliviana por tanto sufrimiento que hiciste ”, continuó la autoridad gubernamental.

“Estos señores que te rodean, como el compañero Carlos Romero, creen que por decirte cosas lindas a tu oído van a volver como ministros o como viceministros, (pero) no van a volver, te lo digo el día de hoy compañero Evo, no van a volver porque ustedes no creen en Dios, ustedes creen que ustedes son los dioses, entonces tengan más humildad, respeten a nuestro creador”, puntualizó.