Montaño acusa a cívicos, evistas, camachistas y mesistas de gestar un "golpe de Estado"

En conferencia de prensa, Montaño dijo que esta norma, que fue frenada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) busca actualizar el proceso de registro de los bienes inmuebles y no así confiscar las propiedades de las personas como aseguran sectores sociales que piden anular este decreto.

Hizo hincapié en que el decreto no tiene ninguna disposición que afecte los derechos de propiedad ni las transacciones inmobiliarias. Al contrario, busca instalar la modernidad en el proceso de registro, sostuvo.

Montaño sostuvo que es necesario avanzar hacia la digitalización y la fibra óptica en el sistema de registros inmobiliarios, argumentando que la normativa anterior, redactada en 1881, no es adecuada para las complejidades y necesidades actuales.

Pide a Loza leer

Montaño apuntó al sector evista de ser los responsables de generar mala información sobre esta situación. En especial, acusó al senador Leonardo Loza de no saber el contenido del Decreto Supremo.

“Le decimos a los del ala evista, al que lo he visto salir con mentiras, Senador Loza, compañero Loza, lea este decreto supremo, no es nomás irse a mirar la Champions y decir que me están discriminando, ahora usted es padre de la patria y su obligación es leer, pero además de eso, ¿quién hace las leyes, senador Loza? Nosotros, los ministros, los directores, entonces corrija al compañero Evo”, señaló.