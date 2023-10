Montaño causa más dudas en Beni; piden ver actas con Brasil

“Ya no hay duda de que la construcción de realiza y que también la licitación se va a efectivizar - y de acuerdo a la información recibida el día de hoy (ayer) de nuestros pares brasileros - en 30 días, por lo tanto, ya tenemos fecha, ya tenemos cronograma”, aseguró Montaño.

Pero la explicación de Montaño no convence en Beni. El presidente del Comité Cívico de Guayaramerín, Felipe Oni, observó las declaraciones de Montaño, dijo que la autoridad perdió credibilidad en su región y aseguró que mientras el Gobierno central no muestre documentos suscritos con Brasil en los que se concrete la ejecución del proyecto, no van a creer nada de lo que dice.