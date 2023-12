Montaño cuestiona a bloqueadores:"¿Por qué exigen mantenimiento cuando ustedes pagan Bs 1?"

"¿P or qué exigen mantenimiento cuando ustedes pagan un boliviano?", respondió Montaño a los transportistas que instalaron, al menos, seis puntos de bloqueos en los cinco municipios que integran el Trópico de Cochabamba.

"Este señor Francisco Córdoba está jugando a varias aristas. La primera de ellas, generar conflictos en la provisión del líquido elemento para el transporte pesado y liviano. Estoy hablando del diésel y la gasolina . Están apuntando a eso, para conflictuar en los demás departamentos y obviamente avance ese revocatorio. En el fondo, no hay razón para este bloqueo", sostuvo.

Agregó que el dirigente del transporte movilizado, Francisco Córdoba, es quien amedrenta a su sector con multas, por lo que aseguró que varios de sus afiliados ya no quieren depender de él.

"Compañero Francisco, no hay motivo para bloquear y yo sé que ha pedido reunión. Vamos a sostener la reunión, pero va a entrar en agenda el tarifario que se paga a Vías Bolivia, que es para hacer mantenimiento en las carreteras; no está bien que se pague un boliviano en el trópico de Cochabamba. No está bien, ¿Qué privilegio goza?", declaró.