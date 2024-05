Montenegro admite que la economía estaría mejor sin las pugnas políticas con Evo

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro , admitió ayer que la economía estaría mejor si no hubiera fricciones políticas con el expresidente Evo Morales. Culpó al exmandatario por la caída en las reservas y éste le respondió que cree que el Gobierno se gastó incluso los ahorros de los bolivianos en los bancos.

Montenegro perfiló en una entrevista con medios estatales que este 2024 será un año positivo para Bolivia con industrialización, buen año agrícola por la recuperación en la producción de soya y mejores precios internacionales para este grano y los minerales, como el estaño.

El expresidente Evo Morales

​Volvió a dar cifras de crecimiento, pero esta vez admitió: “Podríamos estar creciendo mucho más si no hubiera este entorno complicado, si no hubiera este entorno político de fricciones donde obviamente las alas ‘evista’, ‘camachista’ y ‘mesista’ están haciendo todo lo que puedan para obstaculizar la gestión económica del presidente Luis Arce. Eso no vamos a negar”. Luego acotó que “pese a esos inconvenientes la economía está estable, creciendo y lo importante es que la vamos industrializando”.

Dijo que Bolivia industrializó más que cualquier otra gestión gubernamental anterior, con $us 225 millones. “Es la economía que más crecimiento tiene en esta área, nosotros nos dedicamos a diversificar la economía y no estamos en ningún momento dirigiendo los recursos para hacer museos, canchas, hacemos lo importante”.

Evo Morales insiste en que no hay dólares, combustibles y crisis en las importaciones e inversión.

Su facción en la Asamblea frena la aprobación de créditos internacionales, y eso perjudica al gobierno de Luis Arce. Morales, por su parte denuncia que Arce y su gestión bloquean su candidatura presidencial en las elecciones de 2025.

De hecho, Evo abrió ayer un nuevo frente de batalla. Durante su programa semanal en radio Kausachun Coca recordó que el presidente Arce, en un encuentro con periodistas el jueves pasado, “dijo que por culpa del bloqueo de caminos no hay dólares. Por culpa de la Asamblea y el Senado no hay dólares, pero cuándo empezó el problema del dólar, en febrero del año pasado. El bloqueo contra los autoprorrogados fue en febrero de este año”.

El expresidente de Bolivia habló de las reservas. “El 2 de mayo el Banco Central dice que tenemos reservas internacionales, por $us 1.800 millones, $us 1.600 millones está en oro y como $200 millones en efectivo. El 9 de mayo, EL DEBER informó que el BCB debe $us 2.856 millones a los bancos y se los devolverá en 2026”.

Entonces complementó y cuestiono: “Si las reservas internacionales son $us 1.800 millones y la deuda del BCB llega a $us 2.856 millones. En mi interpretación Bolivia no tiene reservas internacionales, estamos en quiebra. En datos que hemos recopilado, calculamos que el BCB tiene una deuda que supera los $us 3.300 millones. $us 500 millones corresponden a encaje legal, y $us 2.856 millones del BCB corresponden a la banca comercial. Si ahora quiero retirar mi plata en dólares de una entidad financiera, ¿podré?, no lo creo. Espero estar equivocado. Pido a Lucho que aclare de dónde es esa plata, ¿de los banqueros o del pueblo?, ¿de dónde proviene la plata del encaje legal?”.

Luego sentenció que Bolivia “está peor que en tiempos neoliberales, nunca tuvimos reservas internacionales en negativo. No es decir que el BCB es acreedor. Veamos en físico, que nos demuestren, que no nos echen la culpa”, aseveró. Cuestionó además: “¿quién desunió a la Asamblea Legislativa, fue Lucho. Pudo más la prebenda, la pelea por pegas, por cargos. Unos disputan el poder político, teniendo el poder económico con corrupción. Otros pelean por carguitos y otros lamentablemente están en una disputa interna. No está garantizada nuestra propiedad privada y se gastaron la plata que ahorramos en los bancos”.



El ministro respondió que “con responsabilidad, el expresidente Morales debiera decir que en su gobierno un ministro del área de Hidrocarburos le dijo que estábamos inundados en un mar de gas. Y la verdad es que las reservas no fueron repuestas. Bien, teníamos un recurso importante, en el cual se basaron muchos beneficios. Pero su obligación era reponerlos y él no lo hizo. El Gobierno Luis Arce sí tomó en serio esta necesidad, y de seguro dará buenas noticias al respecto, pero la irresponsabilidad del exmandatario nos dejó con este enorme déficit”.

Otro elemento, dijo el ministro, es que en 2018 Evo Morales llamó a su gabinete a la residencia junto a varios expertos, “al presidente del Banco Central de ese momento, al Ministro de Economía, a nuestro presidente cuando no estaba de ministro y les manifestó su preocupación sobre por qué caían las reservas de forma importante. Un año antes de renunciar y salir del país. ¿Pero le dio solución?, no. La solución es industrializar el país, es el camino más difícil pero el correcto”.

La autoridad explicó que en 2018 habían $us 8.900 millones en reservas. “En 2019 habían $us 6.400 millones. De $us 15.000 millones habían caído a esas cifras. No se le dio la solución adecuada en ese momento y lamentablemente, tuvimos esta caída que ahora el Banco Central ha estabilizado. Los proyectos de industrialización irán mejorando esta situación”. Complementó que cuando Luis Arce llegó al poder las reservas alcanzaban $us 4.449 millones.

Insistió que el camino es la industrialización y sustituir importaciones “porque eso nos va a ahorrar divisas, nos dará empleo. Sustituir diesel con biodiesel con nuestras plantas de Santa Cruz, El Alto y será importante el etanol, que está generando mucha inversión. Hay un ingenio que hace semana y media anunció una inversión de $us 50 millones para incrementar esta producción. Todos estos elementos nos permitirán ahorrar divisas y el país sigue comprando combustible, pagando el servicio de la deuda externa puntualmente y la solución que implementamos es paulatina, pero es la correcta, ante la irresponsabilidad de no haber aplicado soluciones”.

Recordó otra reunión en el BCB propiciada por el exvicepresidente (Álvaro García Linera) donde obviamente se cuestionaba por qué se daba esta caída de las reservas. “Tampoco se tomó entonces una solución adecuada. Nosotros la tomamos a fines de 2020”.

