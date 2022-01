Morales asegura que la DEA no le halló ningún indicio de narcotráfico

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales dijo que la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, no lo menciona en el informe que fue la base de la acusación planteada por la justicia de Nueva York contra Maximiliano Dávila, el último jefe antinarcóticos de su gestión.



“Nos hemos informado que ese supuesto informe de la DEA no menciona nada contra Evo y algunos medios de comunicación, la derecha, lo que quieren es dañar la imagen del MAS, del movimiento campesino”, afirmó el político cocalero en su programa dominical de radio.

Morales, que expulsó a la agencia estadounidense en 2008 tras acusarla de injerencia, no había hecho ningún comentario anterior sobre el caso Dávila.

Eso sí, el líder del MAS dijo que el problema del narcotráfico afectó a gobiernos dictatoriales del país e incluso sugirió que este flagelo pudo afectar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, detenida hace algo más de 10 meses tras ser acusada de un supuesto “golpe de Estado”.

“Quisiera que haya una comisión de la Asamblea Legislativa sobre los hechos de la dictadura", afirmó y evitó vincular el pedido con el nuevo escándalo de los narcovínculos que estalló en el país.

(Además) me informaron, miembros de las Fuerzas Armadas, que dos aviones llegaron desde Bogotá a Trinidad el anteaño pasado (2020). Los aviones bien protegidos”, afirmó.

Según el informe que presentó la DEA a la justicia de su país, y al que tuvo acceso EL DEBER, Dávila ofreció “protección armada” a narcovuelos que iban a salir de Bolivia con alijos de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos.

Dávila, según la DEA, fue parte de una organización criminal desde 2019, cuando tenía la voz de mando en la fuerza antidroga del país.

Fue destituido a finales de noviembre de ese año, tras la renuncia de Evo a la presidencia, pero aun así mantuvo la oferta de proteger a los aviones cargados con droga. Fue detenido el pasado fin de semana cuando intentó huir a la Argentina y ahora está preso tras ser acusado de lavado de dinero.

El reporte menciona al exmayor de Policía Omar Rojas, quien aparece como intermediario de productores y compradores de cocaína para ser “exportada” a Estados Unidos. El exoficial será extraditado de Colombia a Estados Unidos, donde fue reclamado.

Morales afirmó que afines de la década de los años 90, cuando aún no era diputado, la DEA lo investigó sin hallar evidencia de narcotráfico. Aseguró que el exministro de Gobierno Arturo Murillo también intentó en 2020.

“Un oficial me llama desde Chimoré y me dice que tenían instrucciones para ligar al Evo con narcotráfico y corrupción. Les dijo que no había nada; que no había forma de montar nada. ‘Por lo menos líguenlo con sus amiguitas’ fue la instrucción de Murillo a todos oficiales de la Policía, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn)”, afirmó el expresidente.

“Un año nos han investigado a todos y no han encontrado nada. Ahora que estén insinuando de nuevo, ahí está que investiguen. El plan de la derecha boliviana y de las embajada americana es destruir al MAS y al Evo, remarcó.

“Tengo una percepción de que vivimos en un narcoestado desde la década del 70. Siempre hemos tenido este tipo de situaciones donde los gobernantes están muy cercanos a narcotraficantes, y en los últimos casos, vemos a la Policía como medio que coadyuva al narcotráfico para sus fines ilícitos", manifestó exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo

Lamentó que están siendo recurrentes que miembros de la Policía se involucren en estos hechos vinculados al narcotráfico. "Que la institución policial esté servicio del crimen es mucho más terrible", indicó Bravo en entrevista con El DEBER Radio.

La relación de policías bolivianos con la actividad del narcotráfico no es reciente. El excomandante de la Felcn Rene Sanabria cumple desde hace nueve años una sentencia de 14 de presidio en Estados Unidos. En 2011 fue capturado en Arica (Chile), desde donde envíaba droga a Miami en contenedores de “exportación”. En esta operación participó la DEA.

El hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos, llegó en 2011 a Santa Cruz y mantuvo una reunión con los jefes policiales de la época para cerrar negocios ilícitos. Óscar Nina, que en ese momento ocupaba el cargo de director de la Felcn, participó como uno de los anfitriones. Luego cayó preso por tráfico de drogas junto a varios familiares.