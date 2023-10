Morales denuncia que obligaron a embajadas a financiar el cabildo

Evo Morales no dejó de sonreír mientras denunciaba supuestos nuevos actos de corrupción en el Gobierno. El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió dinero a las embajadas y consulados de Bolivia en el exterior para que aporten a la realización del cabildo que apoyó la gestión de Luis Arce. El líder cocalero indicó que el canciller Rogelio Mayta, a través de una operadora, recolectó 60.000 dólares que fueron depositados a una cuenta bancaria.



“Faltando días (del cabildo) desde Cancillería han pedido 2.000 dólares por embajada y por consulado en una cuenta bancaria. Tu tarea Leonardo (Loza) investigue y pida, no creo que puedan ocultar. En dos o tres días creo que han recaudado más de 50 o 60 mil dólares a una cuenta bancaria. ‘Se transfieren fondos de Cancillería para financiar el cabildo y pagos a dirigentes”, denunció Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.



El jefe del MAS aseguró que la instrucción fue realizada por el canciller Rogelio Mayta y la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, mediante una operadora de apellido Flores Valdez. “(Hicieron el depósito) en su cuenta bancaria, se equivocaron, esto es cárcel, ni saben cómo robar, no saben robar, por cuenta bancaria depositando desde el exterior. Dejo toda la documentación compañero (Loza)”, denunció Morales.



Sin respuesta



Desde Cancillería no se emitió ningún comunicado sobre la denuncia de Evo Morales. El canciller Mayta tampoco contestó su teléfono celular.



El líder del MAS volvió a acusar al gobierno de Luis Arce de cometer actos de corrupción e incluso adelantó que “falta tiempo” para presentar audios que involucran a la familia del presidente en supuestos negocios del Estado. Sobre la denuncia contra Cancillería, pidió al senador Leonardo Loza, con quien compartió el programa radial, que inicie una investigación para establecer responsabilidades.



Además, Morales criticó la realización del cabildo, que se desarrolló el 17 de octubre en la ciudad de El Alto y que dio un espaldarazo a Arce, y pidió que se investigue quién financió ese evento. El líder del MAS, en tono burlesco, dijo que le da pena Luis Arce por cometer “huevadas” en materia de gestión pública.



“Salió un pliego para Lucho (Arce), vi su carita del Lucho cuando estaban leyendo el pliego. A mí ya me da pena el Lucho, no solo reacciono contra Lucho por las huevadas que hace, perdone, las tonterías que hace, si no me da pena. ¿Por qué digo esto? Él financia el cabildo para que el movimiento social pida cambio de sus ministros, de viceministros, que hay corrupción en el Gobierno, que hay burocracia, que le digan en su cara al Lucho y al David (Choquehuanca)”, resaltó Morales entre risas.