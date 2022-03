Morales despliega a su entorno para quitar fuerza al discurso renovador del MAS, a un día del aniversario del partido

Escucha esta nota aquí

A un día del aniversario 27 del MAS el expresidente, Evo Morales, desplegó a todo su entorno para realizar ‘charlas políticas’ que le quiten fuerza al discurso de renovación que tiene como abanderados al diputado Rolando Cuéllar y la directora Angélica Ponce, en un intento de preservar la unidad de su partido.





Los exfuncionarios Adriana Salvatierra, César Dockweiler, René Martínez, Diego Jiménez, Juan Ramón Quintana o el propio Álvaro García Linera se desplegaron dentro y fuera del país para anular los discursos de renovación y cimentar el liderazgo de Morales por encima de todos los pedidos.





“Nosotros debíamos escuchar el discurso unidad, unidad, unidad, ¿acaso no es ese nuestro discurso? y sin embargo están con el discurso de renovación, que los jóvenes sustituyan a los viejos, y yo diría: está bien, no queremos un partido gerontocrático de viejos, está bien, perfecto, pero ¿por qué no piden renovación a sus patrones en Estados Unidos?”, lanzó el exministro Juan Ramón Quintana en una mesa de charla política al lado de Evo Morales.





Mientras que en La Paz, el fin de semana el excandidato a alcalde, César Dockweiler organizó las “jornadas del MAS” en la federación de mineros, hasta donde convocó a la exsenadora, Adriana Salvatierra, el exviceministro, Diego Jiménez y a René Martínez, que también fue diputado del MAS y exfuncionario de Evo Morales.





“El golpe de Estado no solo fue a nuestro gobierno, fue a nuestras organizaciones y se continúa reproduciendo con ese tipo de discursos que nos plantean conflictos generacionales, prestados a la vanidad y arbitrariedad de algunas personas, porque nos plantean el desplazamiento como si fuera un cumplimiento de ciclos políticos”, dijo Salvatierra, quien hace una semana contrajo nupcias y llegó a La Paz.





Las organizaciones afines a Morales, como las Bartolinas, los interculturales o Conamaq emitieron sendos comunicados de apoyo al expresidente y censurando las declaraciones de renovación que pide la otra corriente.





De acuerdo con los dirigentes del MAS, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, se encuentra en Argentina y es el responsable de la campaña internacional para fijar la retórica del golpe de Estado en 2019; esta campaña tiene el acompañamiento de los representantes de Bolivia ante NNUU, Diego Pary y ante la OEA, Héctor Arce.





Para Quintana, en EEUU el presidente Joe Biden tiene 80 años y el 80 % de los senadores de ese país tienen un promedio de 75 años. “Oiga, ¿dónde estamos?, ¿con quiénes estamos?, ¿quiénes son esos compañeros que se les ocurre cambiar al comandante en jefe en plena batalla de la guerra?”, cuestionó Quintana.

