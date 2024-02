Morales se desmarca de la organización de los bloqueos, pero capitaliza la protesta

El expresidente de Bolivia Evo Morales no se guarda nada para atacar al actual Gobierno. Califica de "éxito" el acuerdo bicameral alcanzado el día viernes a la presión realizada por los diversos movimientos sociales que responden a su línea, aunque insiste en desmarcarse de la organización de los bloqueos.

Morales habló en su programa radial. Volvió a atacar al presidente Luis Arce, a su gabinete e, incluso, a su hijo, a quien apuntó como responsable directo de la prórroga de los magistrados. "Ha instruido la autoprórroga. Les dijo que no renuncien, (que) esto va más allá del 2025", manifestó desde las ondas de radio Kawsachun Coca.

A partir del lunes, se mantendrá un cuarto intermedio mientras se debate la aprobación de la ley para la elección judicial. De manera paralela, se desplazarán hasta La Paz para sostener una vigilia "hasta que se promulgue la ley". Morales reconoció que "una semana más de bloqueo no es sencillo".

Este último "ha instruido a los magistrados que no renuncien" y les ha dicho que "esto va más allá del 2025". Las fuentes de estas afirmaciones, como en muchas otras oportunidades, provienen de "gente leal que nos informa". No revela nada más sobre la procedencia de sus acusaciones.

Para Morales, la decisión de prolongar el mandato de los magistrados "no es una prórroga para hacer justicia, es una prorroga para hacer plata. Los autoprorrogados no están por salario, eso no es nada para ellos. Hay negocios oscuros" en la determinación de mantenerse como autoridades científica.