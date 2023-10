Morales y Arce, una lucha por el poder que apenas comienza

El cisma político se produce antes del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), que Morales encabezará desde el martes 3 de octubre en la zona cocalera del Chapare, con el propósito de ser elegido como el candidato "para salvar a Bolivia" . A ese evento, Luis Arce no asistirá porque, según dijo, "no van a estar los verdaderos dueños, las organizaciones sociales fundadoras del MAS".

Cuando Morales anunció con entusiasmo su nueva postulación para buscar un cuarto periodo presidencial no consecutivo , no mencionó la obligación que tiene de disputar unas elecciones primarias, pero luego rectificó y dijo que estaba dispuesto a medirse en ese proceso.

Lima aludió la opinión consultiva emitida en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el sentido en que la "reelección indefinida" no es un derecho humano, algo que Morales había argumentado en 2019 cuando buscaba un cuarto período consecutivo, pese a que l a Constitución establece solo una reelección o dos periodos seguidos .

Flores defendió que la opinión de la Corte-IDH no puede frenar la nueva postulación de Morales porque no es consecutiva, sino que media un período de cinco años en los que no ha estado en el poder.