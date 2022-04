Muerte de bolivianos en Argentina: La historia de los hermanos que viajaban en el asiento trasero del vehículo siniestrado

Escucha esta nota aquí

La muerte de los jóvenes bolivianas Jhorvin Olivera Flores (20) y María Eugenia Portillo Flores (31) enluta a la comunidad nacional en Argentina. El domingo pasado viajaban en la parte trasera del vehículo que protagonizó el accidente mortal en la localidad de Longchamps, en la provincia de Buenos Aires.

En la parte de adelante también viajaban otros dos compatriotas, Waldo Andia Encinas (33) y Carmen Rosalba Márquez Vargas (28), su final fue el mismo. En el acto, tras el impacto con un árbol, perdieron la vida.

Jhorvin y María nacieron en el seno de una familia humilde y perdieron a su mamá cuando eran pequeños, según reseña el Clarín. Se criaron en Tarata (Cochabamba) y fueron educados bajo el abrigo de la figura paterna con la ayuda y asistencia de los abuelos.

Los dos hermanos tuvieron una infancia humilde y sacrificada. De escasos recursos, el padre de la familia trabajó siempre en todo lo que podía. Tomaba trabajos eventuales para mantener y atender a sus hijos. María Eugenia y Saida, la hermana mayor, se habían instalado en Argentina varios años atrás.

Años después Jhorvin siguió los pasos de sus hermanas, tras concluir la primaria. Buscando un mejor futuro, dejando atrás a su familia y a su pueblo, donde era conocido por su gusto por el fútbol y el dibujo.

“Era un niño educado, respetuoso y trabajador de sus otros hermanos. Era el más sociable. El barrio está conmocionado porque estos niños se criaron sin su mamá y les costó mucho salir adelante”, así lo describe Analía, una allegada a la familia que lo conoce desde la infancia porque también pertenece a la comunidad boliviana.



“El marido de mi hermano me comunicó lo que había pasado. No sabía cómo reaccionar. Un mes antes lo había abrazado porque estuvo de visita en Bolivia. Me dijo que en Argentina le estaba yendo bien. Estaba haciendo trabajos de costura”, le cuenta a Clarín Fran Olivera (22), uno de los tres hermanos que vive en Bolivia.

El accidente:

El siniestro quedó registrado en un video de una cámara de la vía pública, que luego dio a conocer la Agencia de Noticias Digital a través de cuenta de Twitter y fue replicado por otros medios del país vecino.

En la secuencia, que dura siete segundos, se observa que el vehículo marca Mitsubishi trató de traspasar a otro auto, pero perdió el control e impactó contra el árbol, un hecho fatal que trae luto para los bolivianos en Argentina.

