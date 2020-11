Muertes por Covid-19 se incrementaron 877 en un mes

Escucha esta nota aquí

Entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, el Covid-19 mató a 877 personas y en ese mismo periodo de tiempo aparecieron 8.622 nuevos casos de la enfermedad. Con esos datos, Bolivia cerró este viernes, con 140.612 contagios desde que empezó la pandemia en el país y el registro oficial indica que el número de muertos llegó a 8.608 personas.

Asimismo, en el último mes se recuperaron 16.077 pacientes y la cifra de casos activos decreció de 32.703 a 24.371. Ese mismo 23 de septiembre solo en Tarija se había registrado 167 nuevos casos, cifra que es la misma de los nuevos casos en territorio nacional este 23 de octubre.

Este fue el reporte expuesto por el Ministerio de Salud, estos 167 nuevo casos registrados hoy afectan principalmente a los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca los mas afectados, con 44, 37 y 30 nuevos casos positivos, respectivamente.

Resalta también que en el departamento de Pando no hay casos nuevos y tampoco decesos. Asimismo, no se registraron muertes en Chuquisaca, Potosí y Oruro. No obstante, hay 24 decesos y la región más golpeada es Santa Cruz con 13 fallecidos, seguido de Cochabamba (5), La Paz (3), Tarija (2) y Beni (1).

De momento, hay 2.289 casos que están bajo sospecha, de acuerdo al informe, el cual también exhibe que la lista de recuperados sigue engrosando y alcanza 107.633 que vencieron al virus y otras 183.654 que fueron descartadas.