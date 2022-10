Muestran carta del jefe de bancada del MAS en Santa Cruz en la que pide ‘pegas’

Luego, Cuéllar señaló que “Patricio Mendoza no dice que uno de esos nombres (para el trabajo) es José Gabriel Arnez, militante de Juntos, el partido de la expresidenta Jeanine Áñez. Avala a una persona del gobierno de facto. Como bancada cruceña, pediremos que convoque sesión para destituirlo . No permitiremos que diputados del ala dura, radical, lamebotas estén en contubernio con los golpistas”, dijo Cuéllar.

Consultado por los medios si es correcto que un jefe de bancada gestione pegas, respondió: “No señor, no estamos para buscar pegas y si lo hiciéramos, ¿qué? ¿Acaso no hemos hecho trabajo político? ¿Quién se merece trabajar más ahora? El señor ministro de Justicia es un traidor al proceso de cambio y no es militante o la gente que hizo campaña para que se recupere el ‘Proceso de cambio’ ahora”, dijo Mendoza.