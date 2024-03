Mujeres: Ellas emprenden y son el motor, pero la brecha salarial sigue vigente

“Las mujeres facturamos para las empresas, pero no ganamos igual que ellos”, dice haciendo referencia a la canción de Shakira que muchas han tomado como bandera. “Son barreras que tenemos que derribar. Si no lo hablamos, si no exigimos, no habrá cambios”, dice.

Hay estudios que muestran esta realidad. “Las mujeres tienen el poder de dar un fuerte impulso a la tambaleante economía mundial”, afirmó Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial.