Mujeres y niñas ingresan en las pugna de poder del MAS

“Cuando estaba a punto de cumplir 21 años (conocí a Arce), hoy tengo 24 años. No hice la denuncia (en su momento, pero) acudí a los diputados a decir la verdad, porque es un romance de casi medio año”, dijo la joven junto al diputado Arce.

El relato

La mujer contó que luego, por primera vez, se vieron en Santa Cruz, y ahí Arce le propuso trasladarse a La Paz y ella accedió. Entonces, “me mandó a recoger con sus vagonetas oficiales desde (el aeropuerto de) El Alto, me llevaron a la Casa Grande del Pueblo (el nuevo palacio), nos sentamos, presenté mi carpeta, estuvimos charlando durante tres horas, me esperó con vinos tarijeños y me dijo: ‘tú ya sos viceministra, es hora de festejar’. Tomamos bebidas alcohólicas y pasó lo que tuvo que pasar”, aseguró.