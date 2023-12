"Multas, presiones, asfixia", la realidad del periodismo independiente según la Asociación de Periodistas de La Paz

"Mucha gente se arrepintió de no haberse suscrito (a Página Siete), y qué pena que nos hubiéramos acostumbrado a no pagar por la información. Antes la gente valoraba esa información y ahora es más difícil. El lector debe entender que un periódico necesita esos ingresos, y que si no pone de su parte esas voces libres se irán", agregó.