Cyborg Kanashiro Bronkss es el nombre del múltiple candidato a distintas convocatorias que lanza el Legislativo, jamás pasó de la primera fase. Ahora no fue diferente, se presentó como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dijo que es el momento de pasar conocimiento a través de la papa , el tubérculo casi infaltable en la mesa boliviana.

“Vamos a incorporar genoma humano con conocimiento, a partir de hoy la ciencia va a cambiar, ya no va a ser lo mismo, los niños, profesionales, van a ser diferentes, ahora vas a tener papa dentro el Tribunal Constitucional, entonces vas a tener las normas genéticamente en tu cuerpo, eso no me pueden prohibir, voy a comenzar a implementar genéticamente conocimientos”, explicó Kanashiro sobre su propuesta.