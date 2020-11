Murillo dice que no se fue, tiene agenda hasta el viernes pero ya no vivirá en La Paz

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que, aunque tiene agenda en Cochabamba y Santa Cruz hasta el viernes, ya no vivirá en La Paz, luego de que termine al gestión de la presidenta Jeanine Áñez.

La autoridad es de Cochabamba. En los últimos años, como senador de Demócratas y luego como ministro, vivió buena parte de su tiempo en un departamento en la ciudad de La Paz, que indicó que tiene que dejar en las próximas horas, porque ya no vivirá en esa ciudad.

Ante rumores de que se había ido, recordó que este martes por la mañana dio una conferencia de prensa y que tiene programada otra para las 16:00 en la sede de Gobierno. "No me fui a ninguna parte, estoy cerrando todos mis temas, desocupo el departamento que tengo aquí en La Paz, ya no viviré aquí, pero como ministro tengo agenda programada, en Cochabamba y Santa Cruz, hasta el viernes”, expresó.

En una entrevista con EL DEBER, el fin de semana, Murillo aseguró que, luego de que termine la gestión tomará una vacación larga.