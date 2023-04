Murillo va a juicio civil en EEUU y el Procurador apunta a Cóndor, la fabricante de gases lacrimógenos

Se abre el proceso. El exministro de Gobierno Arturo Murillo comparecerá mañana ante las autoridades estadounidenses en el contexto de una audiencia preparatoria de la demanda civil planteada por el Estado boliviano por delitos de corrupción. Este caso está vinculado con el sobreprecio de más de $us 2.000.000 que se dio con la compra de un lote de gases lacrimógenos.

Este año —en la gestión de Eduardo Del Castillo— la misma empresa Cóndor se adjudicó la venta de otro lote de gases, esta vez por $us 9 millones. El Gobierno aún no detalló la cantidad ni las especificaciones de los pertrechos adquiridos con ese dinero. La autoridad no hizo mayores comentarios sobre este aspecto y enfocó su declaración en el proceso judicial contra el exministro Arturo Murillo.