Naabol y BoA sabían del ‘narcovuelo’ y entregaron imágenes incompletas

“Las grabaciones que me proporcionó Naabol no me permiten ni siquiera elaborar un reporte de inteligencia, ni tampoco contrastar con alguna información oficial para derivar a la instancia correspondiente. Solo se tenía conocimiento de una mercadería no declarada y Naabol no me proporcionó las imágenes del CCTV (Centro de Control de Televisiones) de tres sectores que yo solicité. Solo me proporcionaron de un sector de la manga siete, que permite observar una parte de la plataforma y de la aeronave Wamos. No se puede observar nada inusual en el procedimiento Avsec (acrónimo de Aviation Security) y de narcóticos”, declaró el capitán Boris Villanueva, el oficial analista encargado del grupo Aircop GTCIA (Grupo de Tareas Conjuntas e Interdicción Aeroportuaria) a la comisión de fiscales que comenzó a investigar el caso el 1 de junio.