Nace la cuarta alternativa de cara a las elecciones nacionales del 2025

“Los que no estén en este esfuerzo para la unidad nacional por Bolivia serán funcionales al MAS”, indicó Bustillos ante las consultas de los periodistas. Se decía que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) también sería parte del frente , pero Edgar Guzmán, presidente nacional de la agrupación política, negó tal acuerdo.

“Si la unidad pasa por la alianza de fuerzas políticas haremos lo que manda el soberano, pero me permito dejar constancia plena que no suscribimos ningún acuerdo con la supuesta Junta Democrática, en virtud a que cualquier alianza es aprobada por nuestros estatutos, consiguientemente, el militante que suscribió este acuerdo lo hizo en calidad personal y no compromete la línea del FRI”, señaló parte del comunicado.