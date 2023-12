Nace la primera asociación de víctimas de pederastia clerical en Bolivia: “Nos enfrentamos a una institución que lleva 500 años tapando denuncias”

“Teníamos 12, 13, 14 años; despertábamos al mundo de la adolescencia, descubríamos nuestra sexualidad. A esa edad fuimos victimados y no solo por los pederastas compulsivos y violadores seriales, también fuimos víctimas del abuso de su poder, de conciencia y condenados al silencio. No podíamos acudir a nadie” , relata Flores.

“Convocamos a quienes fuimos víctimas. Destapar ese dolor es inevitable y necesario. Debemos salir de la oscuridad a la que nos condenaron cuando éramos niños. Hay muchas heridas que sanar, no fue nuestra culpa, pero ahora es nuestra responsabilidad sanar juntos y gritar al mundo que esto no puede volver a pasar y que los responsables de nuestro holocausto rindan cuentas ante la Justicia”, anuncia el presidente de la asociación.



La situación económica del país y la falta de prestaciones oficiales dificulta que la asociación pueda poner en marcha proyectos concretos para informar y ayudar a los afectados de abusos. Razón por la que realizan constantemente campañas de financiación: “Llamamos a todas las instituciones públicas y privadas de Bolivia y del exterior para que se sumen a nuestros objetivos y nos ayuden con el resguardo de nuestros niños, desde lo jurídico y lo psicológico, a lo espiritual. No podemos afirmar que ellos son el futuro de nuestra sociedad si no cuidamos su presente”.



“¡No es venganza, es justicia!”