Nace otro conflicto, Beni declara paro de 24 horas y exige presencia del ministro Montaño

“Ayer se informó que había un voto resolutivo para que venga el ministro (Édgar Montaño) y no el viceministro porque ya vino, hubo una cumbre en San Ramón y dijeron que harían unos estudios y nunca hubo nada, nosotros exigimos la presencia del ministro, nos mandó una comisión que no tenía poder de decisión, por todo eso, el miércoles a las 20:00 nos desplegamos a las carreteras que entran al Beni para empezar a bloquear”, declaró el cívico a EL DEBER.

Aponte dijo que desde entonces hay reuniones con las autoridades nacionales que fueron interminables y hasta el momento no se avanzó en nada del proyecto. Reclamó porque el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, envió inicialmente viceministros que no solucionaron nada, luego una “comisión” de técnicos que tampoco lo hicieron. Por esa razón ahora bloquearán los accesos a todo el departamento el jueves y si no son escuchados prepararán otras medidas.