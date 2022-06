Nadia Cruz alista un proceso contra Lanchipa: "Fiscal, yo no le tengo miedo"

Escucha esta nota aquí

Las diferencias entre las autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), entidad dependiente del Ministerio Público, suben de tono. Ahora la defensora Nadia Cruz salió a dejar una advertencia al fiscal general Juan Lanchipa, para quien también alista un proceso por obstaculizar su trabajo y le señaló que no le tiene miedo.

“(Juan Lanchipa) Yo le he dicho de frente que usted obstaculiza mi trabajo, que usted se niega a responder a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo en muchos casos aduciendo reserva”, sostuvo Cruz en conferencia de prensa.

En este sentido, la defensora comparó a Lanchipa con el Gobierno de Jeanine Áñez (que también desconoció su mandato, según la denunciante), en referencia a las dificultades para realizar su labor, por lo que alista una denuncia que apunta a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero, ¿cómo surge toda esta polémica? La Defensoría del Pueblo lanzó un informe en el que hace una dura crítica a la labor del IDIF, en el que se identifican deficiencias como carencia de equipamiento suficiente o necesario en el IDIF, falta de material biológico para muestras, falta de personal especializado o médicos forenses. Incluso en 13 de 20 oficinas verificadas no había baños en consultorios.

Tras quedar en evidencia, desde el IDIF optaron por censurar la figura de la defensora porque ya ha finalizado su tiempo en el cargo y que ahora pretende prorrogarse, pese a que cuenta con el respaldo para su interinato y debido a que la Asamblea Legislativa todavía no eligió a una nueva autoridad defensorial.





“Ella (Nadia Cruz) ya no funge como Defensora del Pueblo. Nuestros peritos son escogidos con mucha dedicación y mucho cuidado, por lo tanto, y repito, mi persona como responsable de seguimiento médico forense a nivel nacional, en nombre del IDIF nacional, con respaldo del Ministerio Público, rechazamos categóricamente las declaraciones falsas por parte de la señora Nadia Cruz”, dijo en conferencia de prensa Grace Mercado, enlace del IDIF en La Paz.

Cruz manifestó que el fiscal general “no quiere dar la cara en este caso”. Recordó que la Defensoría ha realizado consultas al IDIF para realizar sus labores y solo ha recibido respuesta de que la información solo la proporciona Lanchipa.

“Yo le digo al fiscal general: mi mandato no ha terminado. Yo no me estoy escudando en las víctimas ni uso las víctimas y tampoco las dejo solas. Yo voy a seguir trabajando por el pueblo boliviano y le voy a seguir recordando pública y oficialmente las obligaciones que usted debe cumplir”, dijo Cruz.



No es la primera vez que surgen observaciones contra el IDIF, mismas que ha costado subsanar, según los propios informes del Ministerio Público.

Lo que está claro es la falta de coordinación, donde las más afectadas son las víctimas, a lo que Cruz matizó: “Lo voy a demandar Fiscal General. Yo no le tengo miedo”.

