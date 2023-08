Narco vinculado a Marset creó empresa ficticia y recibió 20 millones de dólares

Pero, ¿Cómo obtuvo su cédula fraguada el extranjero? El informe policial señala que Luis Deal “recogió su CIE a sabiendas que no había sido biometrizado dando lugar a que el mismo pueda volver a sacar una nueva cédula con otra identidad, toda vez que al no biometrizar, el sistema del Segip no alerta en el momento que una persona intenta cambiarse de identidad”.