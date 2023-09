Narcos no dejan aterrizar en pista a la Felcn y escapan con 2 avionetas

Ocurrió en una zona de la provincia Iténez (Beni) a unos 250 kilómetros de Trinidad, cuando policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y personal de los Diablos Rojos de la FAB, durante un patrullaje aéreo detectaron una pista clandestina y dos avionetas estacionadas, además de bultos con droga, pero cuando trataron de aterrizar los narcotraficantes lo impidieron colocando turriles y luego escaparon.



La acción realizada por la Felcn y los Diablos Rojos, forma parte de los operativos en busca del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La acción de los traficantes colocando obstáculos fue calificada de grave, porque incluso puso en riesgo hasta la vida del personal de las fuerzas antinarcóticos.



La pista y su campamento



Un informe de la Felcn revela que todo sucedió pasado el mediodía del domingo, cuando una patrulla de la Felcn, con personal de los Diablos Rojos, cumpliendo el plan Colmena, tras las huellas de Marset, avanzó en sobrevuelo en avionetas de ala fija para confirmar informes de inteligencia de posibles pistas clandestinas usadas para el narcotráfico.



Llegando al sector desde el aire detectaron una pista con dos avionetas estacionadas. Además, a un lado observaron galones azules, bultos o bolsas que usan los traficantes para cargar droga.



Ante el hecho flagrante, inmediatamente el piloto de la nave con agentes de la Felcn y los Diablos Rojos hizo, por normas de seguridad, una vuelta de reconocimiento del lugar para proceder al aterrizaje. Sin embargo, cuando ya se aproximaba para descender el piloto observó que la pista estaba obstruida con turriles, por lo que fue imposible tomar tierra. De ese modo no se pudo aterrizar y desde el aire lograron ubicar, a más de 15 kilómetros otra pista clandestina, a la que descendieron sin problemas.



Una vez en el lugar se tomó contacto con pobladores que accedieron a colaborar y prestaron a los policías cuadratracks y motocicletas.



Se trasladaron con dirección a la pista clandestina detectada con las dos avionetas. En el trayecto hallaron una senda trillada hasta que llegaron al lugar, pero ya estaba abandonada, pues no estaban las avionetas, tampoco los bultos o bolsas con paquetes. En el lugar los agentes descubrieron todo un campamento de abastecimiento logístico a la red del narcotráfico como alimentación, combustible y seguridad armada.



El campamento tenía al menos cuatro ambientes para dormitorio, descanso, baños, duchas, cocina y otros. Los policías secuestraron del lugar más de 300 litros de gasolina de aviación, gran cantidad de bidones vacíos, además de víveres. También se secuestró una cuadratrack y dos motocicletas, además de otros objetos e implementos de los traficantes.



Destrucción de la pista



El martes, la Felcn con sus equipos de explosivos, se trasladó hasta la provincia Iténez en helicópteros Súper Puma para proceder a la destrucción de la pista clandestina.



Con medidas de seguridad, los agentes detonaron explosivos hasta inutilizar la pista que funcionaba con un campamento al servicio de una red de traficantes.



Tras la destrucción de la pista, la Felcn intensificó operativos en la región de Beni en busca de los narcos que fugaron con las dos avionetas cagadas con bolsas con cocaína.



La Felcn no descarta que tengan vínculos con Marset y sus operadores en Bolivia en el negocio de las drogas.