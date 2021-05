Narcotráfico: Lima Lobo fue extraditado a Brasil

Escucha esta nota aquí

La tarde de hoy, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hizo conocer la determinación judicial de extradición del reconocido narcotraficante, “pez gordo”, Jesús Einar Lima Lobo, a la República Federativa del Brasil.

“Paso a informar que hace pocas horas recibimos la disposición judicial para extraditar al reconocido narcotraficante, y conocido “pez gordo del narcotráfico”, Jesús Einar Lima Lobo, a la República Federativa de Brasil para que cumpla su condena por el delito de Asociación para el Tráfico Internacional de Drogas”, aseveró la autoridad.

Lima Lobo, gozaba de arresto domiciliario con escolta en su vivienda de las colinas del Urubó, de donde fue sacado hoy por agentes antinarcóticos para trasladarlo al aeropuerto El Trompillo y cumplir con la extradición. El ministro del Castillo, aseguró que se dio cumplimiento a una orden judicial emitida.

El acusado fue detenido en septiembre de 2019, pero después logró ser internado en un centro médico argumentando problemas de salud.

La autoridad de Gobierno expresó que Lima Lobo forma parte de red de narcotraficantes vinculadas a cárteles colombianos. Además, aseguró que las autoridades del anterior Gobierno impidieron y protegieron al traficante pese al pedido de extradición.

“Resalto que no hay y no habrá impunidad para ninguna persona que cometa delitos en nuestra Patria. Nuestra lucha contra el narcotráfico no es solamente contra quienes trasladan pequeñas cantidades o están involucrados en la cadena de producción de droga, sino contra las cabezas y contra quienes comandan clanes familiares involucrados en el tráfico ilícito de estas sustancias”, indicó.

En torno a las últimas revelaciones de que Lima Lobo pagó al actual comandante de la Policía, Jhonny Aguilera para protección y frenar la extradición, del Castillo negó ese extremo al señalar que esas afirmaciones son falsas y que tienen tinte político.Asimismo, comentó que Lima Lobo, negó en una carta y una de las pruebas es que el operativo de traslado para su extradición realizado hoy fue comandando por el propio Johnny Aguilera.