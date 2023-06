‘Narcovuelo’ se investiga por cuatro vías; ven omisiones y hay desconfianza

El caso de envío de droga a España por el aeropuerto Viru Viru tiene cuatro vías de investigación a cargo de, por lo menos, seis instituciones del Estado. La pesquisa continúa en reserva y los avances se conocen de forma extraoficial. Sin embargo, para los políticos “a simple vista” y de un análisis de los hechos se puede detectar una serie de omisiones por parte de algunas autoridades. El propio oficialismo ha catalogado el suceso como una “vergüenza nacional” y desde otros sectores crece la desconfianza en la veracidad de las indagaciones.



La investigación es liderada por el Ministerio Público, a este le sigue la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que activó un proceso interno para detectar a responsables de los controles antidroga en el aeropuerto de Santa Cruz. Luego se conoce que hay indagaciones administrativas en Boliviana de Aviación (BoA), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Aduana.



“El trabajo lo está realizando el Ministerio Público”, señaló el director departamental de la Felcn, coronel Cristian García, durante el allanamiento en Viru Viru. El jefe regional antidroga también fue citado por la Fiscalía para declarar ayer por la salida de droga en febrero de este año.



A estos trabajos se unió una comisión de legisladores que hará una inspección a la terminal aérea de Santa Cruz este viernes. El diputado Freddy Velásquez, del MAS, anunció que también se reunirán con personal de la aerolínea estatal BoA, de Naabol, Aduana y de la Felcn para recibir más información.



Pese a esta serie de pesquisas e interesados en conocer el circuito que se hizo antes, durante y después de la salida de casi media tonelada de cocaína a a España; los políticos lanzaron duras críticas al Gobierno y aseveran que algunas autoridades antinarcóticos y otros del Ejecutivo cometieron omisiones al no iniciar la investigación de forma inmediata.



“Que nos digan que burlaron los controles me parece una falacia. Este hecho ocurrió el 12 de febrero, y el 14 de febrero se habría hecho conocer a autoridades bolivianas. Es decir, la Policía Civil española habría puesto a conocimiento de sus homólogos bolivianos y habría requerido la información. Pero en Bolivia nunca nos enteramos, nunca nos dijeron ni el comandante de Policía, ni el ministro de Gobierno, ni el viceministro de Defensa Social ni el ministro de Economía, menos el ministro de Obras Públicas, el director de la Felcn ni tampoco el comandante departamental de la Felcn”, dijo con contundencia el senador oficialista William Torrez.



El legislador masista, desde su experiencia como exjuez y exfiscal, cuestionó que no se haya abierto el caso desde que se supo del hecho delictivo. “Los delitos no se cometen precisamente por acción, también se pueden cometer por omisión y, en este caso, no hicieron y en consecuencia también hay una acción omisiva que conlleva responsabilidades de orden penal”, recordó Torrez.



Según la hipótesis del policía jubilado de antinarcóticos Waldo Panozo, los primeros en enterarse del ilícito debió ser el personal de BoA, que cuenta con oficinas en el aeropuerto de Madrid- Barajas, en España.



“En el aeropuerto de Barajas tiene su oficina BoA. Entonces, cuando ya ha habido esta irregularidad los funcionarios de allá, obligatoriamente, han tenido que comunicar a sus autoridades aquí en Bolivia. Una vez que han detectado la droga, ya se tenía conocimiento en Bolivia y esos funcionarios también deberían ser sometidos a procesos de investigación”, sostuvo Panozo.



Aún hay dudas de cuándo las autoridades españolas comunicaron del caso a sus pares en Bolivia. De forma inicial, el director nacional de la Felcn, José Illanes, dijo que tomó conocimiento de “mercadería no declarada” a finales de febrero por fuentes no oficiales, pero recién en marzo supo que se trataba de sustancias controladas.



Sin embargo, el gerente de BoA, Ronal Casso, reveló que el 12 de febrero autoridades de España le informaron de una “carga sobrevolada” y que ese mismo mes notificó a Naabol y a la Felcn, pero dijo: “no recibimos ninguna cooperación”.



Debido a que recién en mayo el Estado conoció el caso y por estas contradictorias declaraciones, desde diferentes flancos crece la desconfianza y dudas de la veracidad de las investigaciones y de los resultados.



“Yo creo que nuestro país está pasando su peor momento en la lucha contra el narcotráfico y nos hemos convertido en una vergüenza nacional. Ojalá se haga una investigación internacional, conjunta y mixta. No queremos que pasado mañana nos digan que el caso se cerró”, instó el senador Leonardo Loza, del MAS.



La criminóloga Gabriela Reyes dijo que deben existir tres líneas de investigación. El primer eje para conocer el “sistema de complicidad” que ha logrado que la carga de droga entre y salga del aeropuerto; la segunda línea corresponde a una pesquisa de identificar de quiénes era la responsabilidad de hacer controles antidroga y cuyo responsable sería la Felcn.



La tercera investigación está relacionada con qué sucedió desde el momento que se supo de la llegada de droga a España. “¿Por qué no se ha investigado?, ¿por qué no se han resguardado las cámaras?, ¿por qué no se sacó unas copias sabiendo que había la posibilidad de que pudieran ser borradas?”, cuestionó.



Tras el escándalo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley tiene por objeto establecer los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas en el ámbito preventivo integral e investigativo; de control y fiscalización.