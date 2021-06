Navajas dice que fue ministro por 40 días y que no tuvo que ver en caso respiradores chinos

Escucha esta nota aquí

Sin emitir declaraciones a los medios de comunicación, así el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, abandonó las instalaciones del Ministerio Público en La Paz y el Fiscal, Marcos Villa, informó que la exautoridad dijo que él no participó en ninguna fase de la compra de los respiradores chinos que autorizó el Gobierno de Jeanine Áñez en 2020.





“Él (exministro) afirma que ha ejercido funciones cerca de 40 días, en los cuales ha tratado de justificar que durante ese tiempo su participación en este proceso no ha sido significativa, se está evaluando esas declaraciones y el Ministerio Público va a actuar conforme a norma”, dijo el fiscal Marcos Villa, después de la comparecencia del exministro.





La Fiscalía de La Paz investiga un supuesto sobreprecio de $us 6 millones en la adquisición, vía intermediarios, de 324 respiradores chinos. El gobierno de Jeanine Áñez adquirió cada uno de esos equipos en $us 30.000 sin embargo, se supo que el precio real era $us 8.000.





Al abandonar el edificio del Ministerio Público, el exministro evitó las declaraciones a los medios de comunicación, pese a la insistencia de los periodistas, solo abordó un vehículo y dejó el lugar. Navajas fue posesionado en el cargo el 8 de abril de 2020, el 20 de mayo era aprehendido por el escándalo de los respiradores españoles y por el que es investigado actualmente.





Dentro el caso de los respiradores chinos, un total de 18 personas, entre exministros, exviceministros y exfuncionarios, son investigados. Tres acusados están con detención preventiva. Uno de los últimos acusados fue el abogado y exfuncionario del Ministerio de Salud, Jorge Sánchez, durante la gestión de la exministra Eidy Roca.





Precisamente esta exautoridad, la última de la gestión de Áñez, fue imputada

en marzo de esta gestión, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.





