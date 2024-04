“Necesitamos de líderes que no amen a la silla”, dice Choquehuanca en medio de la pugna por el MAS

“No tenemos que discriminar a nadie (…). Los colores no nos pueden dividir, las siglas no van a dividir a nuestras comunidades , a nuestros ayllus”, sostuvo la autoridad durante un acto público realizado en Coroma, un poblado ubicado al norte del Salar de Uyuni, en Potosí.

Animó así a los estudiantes de Coroma que se beneficiarán de esa infraestructura a promover nuevos liderazgos.



“Hombres y mujeres, liderazgos apegados a la verdad, que no mientan a su pueblo, que no roben a su pueblo, que no dividan. Necesitamos líderes dispuestos a dar su vida, que amen a su pueblo y que no amen a la silla”, dijo la autoridad.