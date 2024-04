Ni el nuevo congreso de Evo a pedido del TSE repone la unidad al interior del MAS

Fueron al menos seis horas de debate. En ese tiempo la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunió en el trópico de Cochabamba para analizar la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de llamar a un congreso en consenso hasta el 22 de abril, un plazo acorde con los 25 días calendario que ya corren desde el 28 de marzo.



Tras “el amplio debate” que contó con el asesoramiento del equipo jurídico del expresidente Evo Morales, dirigentes de los nueve departamentos arroparon al líder cocalero, quien disparó inicialmente que el MAS-IPSP siempre cumplió con la legalidad para la convocatoria de congresos y que desde la fundación “estuvo en la mira de la derecha interna”. Recordó que estos desafíos los enfrentaron en unidad, una palabra que ahora cuesta mucho pronunciar al interior del MAS.



Luego de un repaso histórico de los hitos que superó el instrumento político, Evo comunicó puntualmente que cumpliendo la norma convocará nuevamente a un congreso del MAS para la elección de la directiva nacional, aunque no dijo cuándo ni dónde.



“El jueves, el Tribunal Supremo Electoral saca esa resolución, ayer (lunes) emitimos la convocatoria para los dirigentes, respetamos la decisión jurídica. Nuestra tarea es consultar en los departamentos y en cualquier momento o en las próximas semanas cumpliremos. Somos muy orgánicos”, afirmó Evo Morales en conferencia de prensa pasada las 15:30 de ayer.



Evo recordó que el movimiento político que dirige es el más grande de Bolivia, aunque reconoció “que le duele mucho” ver que, en los últimos cuatro años, el país esté mal en la economía.



Antes de este anuncio, el equipo jurídico del MAS, liderado por Wilfredo Chávez, dejó en claro que Morales no puede ser excluido de la carrera electoral a la presidencia en 2025 y que la conminatoria del TSE podría ser entendida para que dentro de 25 días se llame al nuevo congreso.



Y mientras esto sucedía, dirigentes del Pacto de Unidad -afines al presidente Luis Arce Catacora - llegaron con paso de parada hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar un memorial con el que responden a las observaciones planteadas a la convocatoria del congreso de esta facción prevista para el 3 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.



Por una parte, el dirigente de los Interculturales, Carlos Arrayaza manifestó que el congreso que se realizó en Lauca Ñ, en octubre de 2023, fue ilegítimo y tuvo claros vicios de nulidad, por ello, señaló que como fundadores del instrumento se enviará una invitación a Evo Morales a participar del congreso en El Alto.



“Lo invitamos, señor Evo Morales, para que participe del congreso, para así poder unificarnos y no perder la personería jurídica. Que este congreso sea de unidad”, indicó el dirigente social.



En tanto que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, consideró que Evo Morales está al borde del abismo y la desesperación por convocar a un nuevo congreso del MAS, para poder corregir las “irregularidades y entuertos que cometieron”.



“¿Qué sacarán? Esperemos que no sean ataques, sino reuniones propositivas porque lamentablemente el compañero Evo Morales perdió la confianza del pueblo boliviano porque cada día sale con una nueva mentira y luego la embarra más. Están al borde de la locura”, expresó.



“Será candidato a toda costa”



Paúl Coca, abogado constitucionalista y especialista en el análisis político, sostuvo que el expresidente Evo Morales buscará ser candidato a toda costa, y para ello buscará cumplir con el primer requisito: tener el liderazgo del partido del MAS, reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, caso contrario esta será difícil.



Consideró que el líder cocalero mantiene una estrategia de la unidad y de reconciliación, aunque la realidad es alcanzar el objetivo de ser el elegido y no tener ningún obstáculo para presentarse en las primarias que se deben realizar hasta enero de 2025.



“Él moverá todo para conseguir una candidatura por encima del presidente Luis Arce, del Tribunal Constitucional y por encima de quien sea”, opinó el profesional en entrevista con EL DEBER.



Señaló que las medidas de presión, como los bloqueos de carreteras y una convulsión serán dos de los elementos clave que usará Morales para presionar a las entidades y obtener su candidatura.



La directiva nacional del MAS se reunió ayer en Cochabamba para analizar la conminatoria del Órgano Electoral de llevar adelante otro congreso.