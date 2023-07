Ni rescatistas ni policías, un comunario encontró a Jhonathan Díaz en el Camino del Inca

“Él, cuando nos vio dijo: ‘Dios me mandó sus ángeles, ustedes son mis ángeles’; es lo que me dijo el señor cuando lo encontramos, yo le dije ‘tranquilo, te vamos a sacar’ y yo empecé a correr, mis compañeros se quedaron. Empezó a tomar fuerza moralmente, se levantó. ‘Puedes caminar’, le dije. ‘Sí no tengo mucha fuerza’, nos dijo y caminamos una media hora, y ya no podía al llegar a un lugar (donde) que había agua; descansó y ahí le encontraron los policías que estaban apoyando”, relató Daniel Cross, que fue el primero que tomó contacto con Jhonathan Díaz la tarde del viernes.