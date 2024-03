"Ni siquiera voto (por postulantes)", afirma el senador Rejas, sobre el audio de supuesto cuoteo en las judiciales

"Desconozco hasta el momento los audios que hayan surgido, al menos yo estoy asumiendo la Comisión (Mixta de Constitución) y han podido ver todo este periodo, incluso desde la apertura de sobre, que yo no decido , los que deciden son los miembros de la comisión. Yo no revisé ninguna carpeta de los postulantes, quienes lo hicieron fueron los miembros de la comisión", aseguró en primera instancia el legislador. No obstante, Rejas sostuvo que "mas allá de lo que solicitaron algunos asambleístas, al menos considero que tengo el respaldo de mi bancada, porque estoy actuando con transparencia. Desde un inicio asumimos con responsabilidad y transparencia estas elecciones judiciales". Sin embargo, apuntó contra sus propios colegas de intentar obstaculizar las elecciones judiciales. "Hay gente que está queriendo obstaculizar y truncar estas elecciones, de hecho hemos podido ver cada barrera que han puesto y ahora quieren apañar estas elecciones".

A lo que su interlocutor, una voz masculina responde: “que no me graben”. Después, la primera persona del audio continúa: “No, no, no. Les van a quitar el celular a todos, a ti, a todos (…) en la reunión, no tengas pena, después si quieres te sientas a solas, les dices me quiero sentar a solas, no hay problema (…)”.



Esta conversación fue atribuida a los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miguel Rejas y Soledad Flores.