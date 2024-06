Nicolas Weeks, embajador de Suecia: “Estamos interesados en desarrollar la industria del litio junto con Bolivia”

Hoy es un día importante para Suecia, celebra su Día Nacional. La conmemoración será en La Paz, pero antes el embajador Nicolas Weeks visitó la redacción de EL DEBER y brindó amplia información siobre la cooperación de su país con Bolivia.



Está en Bolivia desde el año 2021 y comenta que le gusta visitar Santa Cruz de la Sierra, capital a la que ve como el centro de los negocios y las inversiones. Además, se siente bien acogido en esta ciudad.



Puso énfasis en las inversiones privadas de su país y también sobre el interés estratégico que hay para desarrollar la industria del litio y de la minería en territorio nacional.



— ¿Cuáles son los focos de mayor interés de Suecia en Bolivia?



Tenemos un programa de cooperación de décadas en Bolivia; estamos principalmente en tres áreas y en este momento la más importante es la de medioambiente y la lucha con contra el cambio climático, así como la prevención de incendios. Estamos también en (el fortalecimiento) de la democracia y los derechos humanos. La tercera área tiene un enfoque económico con apoyo principalmente a emprendedores y emprendedoras.



— En materia ambiental, ¿cuáles son las principales preocupaciones?



Diría que la mayor preocupación es la deforestación del país. Lastimosamente, Bolivia tiene una alta deforestación. Los cambios climáticos no tienen fronteras, entonces Suecia tiene un interés estratégico de apoyar en la medida que podamos a Bolivia para enfrentar que la deforestación sea mayor.



— ¿Cómo se ha plasmado la cooperación en el área de cambio climático?



Bueno, estamos también trabajando exactamente con la delegación de la Unión Europea, en el ‘Team Europe’, donde hacemos esfuerzos conjuntos, por ejemplo, en educación, en prevención de incendios, en equipamiento y formación; principalmente estamos trabajando en alternativas de cultivos para contribuir a la lucha contra la deforestación. También se está apoyando la exportación de superalimentos bolivianos como el asaí, la quinua y otros productos. El consumo está creciendo en este momento en los países nórdicos (Suecia es uno de ellos)



— ¿Y en materia de derechos humanos?



Y en materia de derechos humanos es un portafolio amplio, pero lo que quisiera destacar es el trabajo que hacemos para apoyar los derechos de las mujeres, así como también la diversidad de las comunidades, estamos apoyando a las mujeres de los pueblos originarios. Estamos apoyando también lo que tiene que ver con los derechos sexuales.



— Desde varios ámbitos se ha criticado la debilidad de Bolivia en materia de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ven ustedes estos indicadores?



Todos los países tienen desafíos y en ese sentido trabajamos con los socios locales, las ONG, los gobiernos locales, el gobierno central, también con las Naciones Unidas. Hay harto trabajo para para poder avanzar en Bolivia.



— ¿Cuántos suecos viven en Bolivia?



No sabemos exactamente cuántas personas hay, porque no tenemos la obligación de registrarse, pero contamos con unos cientos ciudadanos suecos en el país, pensamos es una estimación. Sin embargo, es interesante saber que hay una comunidad grande de bolivianos en Suecia. Según el embajador de Bolivia en Suecia hay más o menos 12.000 bolivianos en Suecia, la mayor parte de ellos llegó en los años 80, durante años difíciles en Bolivia.



— ¿Cómo están las inversiones suecas en Bolivia?



Hay muchas empresas suecas en Bolivia; hay unas 30, de las que tal vez 12 o 15 son grandes empresas, que son conocidas mundialmente, como Ericsson como Tigo, como Atasco o Volvo Scania.



— ¿Cómo se ve a Bolivia para hacer inversiones?



Es importante decir que la mayoría las empresas suecas están en Bolivia a largo plazo, están comprometidas. Tenemos también una presencia importante en el sector minero y tenemos mucho para compartir en este sector. En Suecia estamos en una época en la que hay una transición verde y podemos compartir esa experiencia cuando haya oportunidades en Bolivia. Y entonces ahí está la importancia de la presencia de empresas suecas estables en Bolivia.



— ¿Se sienten estables en Bolivia?



Es una época de consolidación para las empresas. No hay mucha inversión.

Hicimos una visita con la Unión Europea porque estamos interesados en invertir y desarrollar en el sector del litio junto con Bolivia.



— ¿Hasta dónde se ha llegado?



Hay en este momento un proceso donde se va a construir varias plantas de litio. Hay convocatorias y podemos contribuir al aprovechamiento de litio de manera sostenible, tenemos mucho para compartir.



En Europa hay necesidad de litio, pero se precisa que sea limpio para el medioambiente.