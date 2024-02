"No es necesario seguir castigando al pueblo cochabambino": Gobierno pide levantar los bloqueos

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este lunes que, "a través del diálogo y la concertación", se ha logrado suspender y levantar en gran medida los bloqueos que se registraban en el país desde hace 15 días, generando un daño económico de más de 800 millones de dólares.



Detalló que aún persisten ocho puntos de bloqueo, todos ellos ubicados en el departamento de Cochabamba. "Exhortamos a los sectores que aún continúan movilizados a que ya no es necesario seguir castigando al pueblo cochabambino", aseveró.



Respecto a los procesos investigativos por los hechos de violencia registrados durante los bloqueos, Ríos informó que se ha aprehendido a más de una decena de personas. "No se trata de estigmatizar la protesta, pero la línea es muy delgada entre la protesta y la libre expresión", dijo.



"Lamentablemente, hemos visto el uso intensivo de artefactos explosivos como dinamitas, lanzamiento de objetos contundentes contra los efectivos policiales y poniendo en riesgo la vida de los transeúntes", agregó.



Ríos también mencionó que, a raíz de los bloqueos, cuatro personas han perdido la vida por no recibir atención médica oportuna. Además, 73 policías han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes.



El viceministro reiteró el compromiso del Gobierno con el diálogo y la concertación para resolver los conflictos sociales. "Sabemos que esta movilización, además de responder a apetitos personales, tenía por finalidad generar luto, sangre y violencia en la familia boliviana", dijo.



"Somos un gobierno del diálogo y la concertación y vamos a agotar esas vías porque justamente lo que quieren es que se intervenga con fuerza y nosotros no vamos a responder de esa manera, debemos ser más inteligentes", enfatizó.