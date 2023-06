"No estamos haciendo nada por los humildes": diputado del MAS interpeló a Choquehuanca por las muertes sin resolver y la crisis económica

Luego consideró que “ estamos trabajando para encubrir, hacer crecer, apoyar o justificar el trabajo de los ministros , porque hoy en día pasan muchas cosas raras e irregulares y no tocamos el tema y usted no dice una sola palabra: temas como justicia, narcotráfico o economía”.

Denunció que “han perdido el control del Estado plurinacional. En economía, lo peor, lo más sensible para la población que está sufriendo afuera. Su ministro, presidente, sigue diciendo que estamos bien, en su sistema siguen sacando el cambio del dólar a Bs 6,96 a Bs 6.98. Vayan afuera al mercado, ¿cuánto está?, ¿por qué no bajamos y preguntamos, está con Bs 7,50 a Bs 8.00 en otros lugares”.

Fue más allá. “Para ustedes, el huevo sigue costando Bs 0,80, vamos afuera y está a Bs 1 a Bs 1,50 . Y así sigue la inflación y ustedes dicen que todo está bien y no hacen nada. La gente no tiene para comprar, no le alcanzan los insumos”.

Elavendo la voz, continuó “¡y presidente nosotros como parlamento no estamos haciendo nada para la gente humilde! Esa gente nos reclama, esa gente nos pregunta ¿qué están haciendo?, y sabe qué presidente, aquí llamamos a los ministros, los interpelamos y los protegemos, los salvamos. Presidente, ¿cuándo nos vamos a ocupar de nuestra población?, usted no baja acaso, no van a las reuniones con los sectores, ¿no les dicen nada acaso?, ¿no le duele lo que pasa con la gente que sufre y reclama que todo está subiendo?... Seamos conscientes de la gente que nos ha elegido, trabajemos por ellos, no por los ministros”.